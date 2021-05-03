各都地政局陸續公告買賣移轉，桃園、台中、台南、高雄四都今年4月買賣移轉棟數跟去年同期相比都大幅成長，其中高雄市年增38.6%最多，台中市及台南市年增幅也分別有28.5%、26.3%，至於跟今年3月相比，則各都增減不一，台中市下滑8.6%，是四都中減幅最大者。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，去年4月市場交易受新冠肺炎爆發影響偏低，在低基期下，今年4月交易增幅大，另一方面，隨著政府打房，部分區域交易開始收斂，惟量縮並不明顯。

綜觀四都4月份買賣移轉棟數，桃園市3,757棟，月減6.2%、年增13.4%，台中市3,864棟，月減8.6%、年增28.5%，台南市2,143棟，月增4.0%、年增26.3%，高雄市3,719棟，月增1.0%、年增38.6%。郎美囡表示，桃園市及台中市近期受重劃區議題帶動，推案量大、承接的買氣也旺，故新案、新成屋交易量大，不過政府打房後投資置產比例逐漸減少，4月與前一月相比交易量略有縮減，而台南市及高雄市房價相對北部、中部低，且大型企業、廠辦設點布局以及政府建設議題不斷，仍吸引買盤進駐，成交尚未出現緊縮之勢。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，雖然政府打房措施不斷，不過利率處於低檔，未受管制的買方不受影響，且自用買盤仍有支撐，加上房地合一上路前的曖昧期話題，買方把握議價機會，賣方也趁機出脫，預估六月前交易仍有可觀之處。

(時報資訊)