3日一份產業最新研究報告指出，韓國電動車(EV)電池產品在首季的全球市占為31%。不過在中國大陸激烈競爭下，韓國的市場份額有下滑的趨勢。

根據調研機構SNE Research最新的研究報告，韓國EV電池三傑，包括LG Energy Solution，三星SDI與SK Innovation，在第一季期間共出產47.8GWh（百萬度）等值電力效能，比2020年同期大增1.27倍。

韓國EV電池產出總電力效能大增，主要是下游國際大車廠紛紛增加旗下電動車產量。不過，在市占方面來說，韓國車用電池三傑從2020年的37.8％，減少至31%左右。

客戶群有美國特斯拉，德國福斯與美國福特的池的LG Energy Solution，首季市占率為20.5％是第二名，僅次於位居首位中國大陸寧德時代的31.5％。

三星SDI與SK Innovation，這兩家的EV電池市占率一共僅為5.2％，分別身居第五與第六。

SNE Research表示，隨著EV電池技術的快速變化競爭加劇下，韓國這幾個電池製造商，可能會被中國大陸同業擠出市場。以寧德時代馬首是瞻下，中國EV電池業者在不久的將來，將會鯨吞蠶食全世界的EV電池產業。

(時報資訊)