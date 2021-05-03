前總統馬英九向來溫良恭簡讓，差點為了「一件事」生氣，曾任馬英九發言人，現任國民黨台北市議員羅智強就爆料，馬英九修養非常好，但有次跑完行程，卻因為沒有吃到紅豆口味的車輪餅而「小小生氣」了一下。

羅智強今（3日）在臉書發文表示，自己在擔任馬英九發言人的期間，知道馬英九有「隨行三寶」，分別是香蕉丶牛奶丶車輪餅，因為營養高丶好攜帶。馬英九天天都吃都吃香蕉和牛奶，但相對的車輪餅就成了「管制品」，偶一為之當作辛苦跑行程的犒賞。

有一次他和馬英九跑行程，羅智強回憶，行程結束後，秘書送上一袋車輪餅，馬英九喜孜孜的放入口中，一顆兩顆、三顆四顆，連吃四顆車輪餅，讓他傻眼，因為普通人不可能一次吃那麼多個吃輪餅，以他來說，吃三個吃輪餅就是極限，但馬英九卻可以吃到4個，可馬的臉色卻愈吃愈沉，吃完第四顆，馬英九還去拿第五顆，一口咬下，馬終於受不了，略帶怒氣的問了一句「為什麼沒有紅豆口味的」？最後還是把第5個車輪餅吃掉。

羅智強大笑，所以馬英九是在找紅豆口味的車輪餅，但是又不好意思開口問，且馬英九是惜物之人，不會吃了一口就沒吃完，所以就自己瞎吃，吃到一把火都上來了，想說怎會沒找到紅豆口味的車輪餅。原來那天秘書買的車輪餅攤子，專賣特殊口味，所以基本上沒有賣紅豆、奶油口味的車輪餅。

羅智強強調，馬英九的修養很好，但一口氣吃了5個車輪餅，可以看到馬已經到了臨界點，那時旁邊還有一盒便當，馬就看著便當發呆，不知道該拿那個便當怎麼辦，因為馬很惜物，最後那個便當他就建議可以給隨扈吃。

(中時新聞網)