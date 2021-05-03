諾富特飯店已於4月29日清空。（資料照）

華航與諾富特飯店群聚感染規模擴大，且確診者活動足跡遍及雙北、桃園，也讓是否提高防疫層級成為外界關注焦點。據入口網站《yahoo奇摩》今(3日)發起的「華航諾富特飯店疫情延燒，你認為防疫層級是否需要提升？」的民調，截至今15時30分許，已有超過1.1萬人進行投票，其中有63.6%網友認為非常要、21.9%還算需要、4.9%不太需要、1.7%非常不需要，另有7.9%為不知道和沒意見。

該民調也詢問網友「你個人的防疫措施是否有提升？」對此，則有22%網友說提升很多、46.2%有些提升、21.8%沒有提升、10%不知道/沒意見。至於母親節即將到來，目前疫情是否會影響慶祝活動，有20.1%網友認為影響很大、31%有點影響、24%不太影響、15.5%沒有影響、9.4為不知道/沒意見。

針對此波疫情，各縣市皆嚴陣以待，台北市居家隔離252人創歷史新高，市長柯文哲今上午指出，施打疫苗是終極解決方式，目前因沒有出現不明感染來源個案，防疫措施延續秋冬專案，嚴格監視疫情變化，有問題才升高層級。

另外，福部長陳時中今下午在疫情記者會中表示，現在疫情看起來是接近出現境外移入，導致零星社區感染的病例，目前來講只有家庭親密接觸者，沒有到社區的第二波感染，所以還是維持相關一些集會指引要求，沒有升級必要，但辦理集會活動，主辦單位要先做好風險評估。

截至3日15時30分許的網友心聲。(取自yahoo民調頁面)

網友答案。(取自yahoo民調頁面)

疫情是否影響母親慶祝活動？網友想法曝光。(取自yahoo民調頁面)

(中時新聞網)