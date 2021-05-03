謝欣穎1日迎來36歲生日，好友郭書瑤（瑤瑤）和劉品言也齊聚為她慶生，穿著低胸V領上衣坐在中間的瑤瑤，辣秀傲人上圍，瞬間吸引眾人目光。

謝欣穎PO出和郭書瑤、劉品言合照，只見穿著無袖服裝的她，展現個性一面，但臉上幸福笑容，也讓網讚果然是熱戀中的女人，而坐在中間的瑤瑤，穿著低胸V領上衣，由上往下的邪惡視角，讓豐滿雙峰和事業線都一覽無遺，美胸看起來快撐爆上衣，吸引眾人目光。

郭書瑤幫謝欣穎慶生，火辣坐C位。(圖／翻攝自IG)

而劉品言則是穿著西裝外套出席，3個女神難得同框讓網友都忍不住大讚「3位都好美」，好友林柏宏也留言獻上祝福：「生日快樂，健健康康奇奇怪怪開開心心」。

謝欣穎日前被拍到和王柏傑十指緊扣約會，而隨後兩人也大方認愛，其實，王柏傑過去緋聞對象不少，柯佳嬿、瑞莎、許瑋甯等，這次因與謝欣穎合作《華燈初上》開始有交集，不過是殺青後才慢慢來電，他坦承和謝欣穎個性很像，是以結婚為前提在交往。

會選擇公開戀情，也是認為被拍到就公開也沒關係，「我們跟一般人沒什麼兩樣，就是在生活而已」。而謝欣穎則是之前和圈外男友梁士華論及婚嫁，未料在結婚前發現未婚夫偷吃，最後分手收場，之後她和認識十多年的朋友自然昇華成戀人，但交往約1年多的時間，就因濃情轉淡而分開。

(中時新聞網)