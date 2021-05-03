教育部推動「嬰幼兒閱讀起步走 (Bookstart)計畫」已逾10年，主要透過各地公共圖書館發送閱讀禮袋、辦理育兒講座等方式辦理；衛生福利部 (簡稱衛福部)也自2018年將「0~5歲親子共讀」納入母嬰親善醫院、產後護理機構的衛教項目。教育部與衛福部都重視學齡前嬰幼兒閱讀活動，但政策執行方式大不同，監委林郁容、范巽綠為深入瞭解政府相關資源投入於嬰幼兒閱讀教育的實際成效與問題，已申請自動調查。

監委林郁容與范巽綠指出，親子共讀活動對嬰幼兒大腦發育、語言發展及理解能力等有正面刺激，政府理應重視此事，為國民健康及早奠下良好基礎、「贏在起跑點」。

監委進一步指出，依據臺師大108年4月公布的「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」調查顯示，「幼兒書籍量」及「親子共讀的頻率」，對於對幼兒整體發展有正面的影響，但我國3歲幼兒中，家中有超過 30本以上幼兒書籍的家庭只佔四成，與國外 (澳洲)有7成以上幼兒家中有超過30本以上書籍相比，顯然較少。

另外，我國3歲幼兒家長中，約有1／3完全或幾乎不與幼兒共讀，約僅三成的家長每週與幼兒共讀4次以上，同樣也較「國外2-6歲幼兒家長約五成以上每週共讀6-7次」的情形還低，值得關注。

監委林郁容、范巽綠指出，然而教育部以公共圖書館為閱讀教育資源提供的據點、衛福部設定親子共讀為產後衛教之項目，藉由母嬰親善醫院、產後護理機構進行宣導，顯見教育體系及衛政體系在推動的管道、做法、人力，乃至於實際辦理之困難，都有差別。為瞭解學齡前親子共讀活動的實際效益與政府部門資源整合及合作策略等，因此自動立案調查。

(中時 )