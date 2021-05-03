前行政院長、現任新世代基金會董事長陳冲發文指當沖降稅再延長5年，是替台股打強心針，讓台股像賭場、更像安寧病房，金管會主委黃天牧3日表示，尊重個別當事人的用語，但「不完全認同如此」，因為一個稅制就將台股形容為賭場，亦或是否再降稅，都可再斟酌。

當沖降稅到今年底就將到期，金管會已向財政部建議再延長5年，對此陳冲發文表示，股票市場價量不振，甚至奄奄一息，不得已施打強心針，就像急診室內爭取治療時間一樣，可以理解。但打了四年強心針的股市，還打算再打五年，股市不僅像賭場，氣氛上更像安寧病房，這樣好嗎？

黃天牧被問及此一意見時表示，當沖交易量在這一、二年占台股交易量平均32~33％，只有少數個股當沖占率較高，並沒有整體已占6成的問題，且當沖降稅延長時間，金管會是就主管的立場提出建議，但財政部是否接受，外界是否有其他意見，目前離年底都還有一段時間，歡迎一起來討論。

由於陳冲亦曾擔任金管會主委，對於先前長官形容的強心針、賭場及安寧病房等字眼，黃天牧略為嚴肅的表示，尊重個別當事人的用語，但他不完全認同如此，今天當沖的稅率在當初調整有當初的背景，台股是大家都花了很大時間、心力去經營發展的，用賭場或其他字眼形容，黃天牧說「可以再斟酌一下」。

(工商 )