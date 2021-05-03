花蓮縣議會議長張峻（右３）代表縣議會發放紅包給縣府各局處首長，感謝大家在0402太魯閣事故當下，投入大量資源，相互配合與協助，讓傷害降到最低。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

縣議員莊枝財上午在一讀會時指出，花蓮市農兵橋封橋迄今將近1年，目前工程只有將舊橋拆除，新橋仍未動工，質疑工程單位「擺爛」。（羅亦晽翻攝）

建設處長鄧子榆表示，由於農兵橋的工程為花蓮市公所與嘉邑行善團簽約的工程案，會再向他們反應，要求公開透明其工程進度。（羅亦晽翻攝）

花蓮縣議會第19屆第5次定期會今開議，上午進行預備會議及一讀會議程，下午則是縣長施政總報告。縣議員莊枝財上午在一讀會時指出，花蓮市農兵橋封橋迄今將近1年，目前工程只有將舊橋拆除，新橋仍未動工，質疑工程單位「擺爛」，建設處長鄧子榆表示，此工程為花蓮市公所與嘉邑行善團簽約的工程案，會再向他們反應，要求公開透明其工程進度。

花蓮縣議會今天上午決議將花蓮縣政府的56項議案，案照往例先交付議會各小組審議，莊枝財隨後質詢鄧子榆，農兵橋去年8月開始封橋進行重建工程，迄今已經快要一年，但目前只將舊橋體拆除，新橋未有動工跡象，且河床甚至留下大批拆除後的水泥塊及柏油，痛批「根本是在擺爛」，要縣府說明到底發生什麼事。

鄧子榆回應，農兵橋拆除重建工程，是由花蓮市公所與嘉邑行善團簽約的工程案，不過過程中，嘉邑行善團委託的施工廠商，出現重新招標情形，導致新橋尚未開工，會向市公所反應，請他們盡快將清除河床的廢棄物，並要求說明工程進度讓民眾了解。

下午進行縣長總施政報告前，議長張峻代表縣議會發放紅包給縣警局、消防局、衛生局、縣府社會處及民政處，感謝各局處在0402太魯閣事故當下，投入大量資源，相互配合與協助，讓傷害降到最低。

由於「國際智慧城市、觀光友善花蓮」是縣長徐榛蔚施政願景，她在總報告提到，花蓮是觀光城市，去年雖受疫情影響，市場嚴峻，縣府仍不放棄任何推廣機會，除參與台北及高雄的旅展外，也和旅行社合作推出深度旅遊，同時也製作多國語言的觀光索引，讓國外遊客能更快瞭解地方特色。

徐說，去年花蓮的大型觀光活動也不因疫情影響停辦，而是透過分區方式讓各大展場小而美，處處都是驚艷，也藉由不舉辦開幕及閉幕典禮，減少群聚機會，另外，觀光處也積極著墨防疫措施，在各面向努力做到位，藉此持續點亮花蓮。

「地上交通是重視、空中網絡更不容小覷」，徐強調，除積極推動智慧教育外，智慧交通部分則是會在7月完成花蓮市重要幹道及車站周邊的停車智慧管理系統，並陸續完成400座智慧站牌的設置。

(中時 )