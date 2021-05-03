內政部移民署宜蘭收容所日前連續發生兩起離譜的鬧房及收容人鬥毆事件，在移民署內部引起議論，甚至引起基層對外爆料。移民署經過調查後下午表示，目前兩起案件皆已依規定懲處並依法送辦，未來將加強教育內部人員並檢討所方缺失，只要有違失絕不護短。

移民署調查，4月24日，所內有一名信奉穆斯林的甘比亞籍收容人，在舍房內做禮拜時，同寢室的另名越南收容人認為睡眠受到影響，出手毆打該名甘比亞籍受容人，對方雖有受傷，但因為對方願意賠償解因此並不願提告，因此所方仍依規定對施暴者進行禁止會面處分。

另外基層人員也爆出，4月26日當天，大約有20名以上的越南收容人突然群起鼓譟，接著集體衝出警戒區，戒護員並未能有效阻止。

移民署澄清，事件起因為近來因受疫情影響，各國航班大受影響，有不少受收容人無法返鄉，情緒有些躁動，因此等待遣返的外籍受收容人情緒受到影響與鼓譟。

4月26日案發當下，所方戒護人員處置迅速，但僅是打開寢室與收容人溝通時，收容人擠出寢室，對此所方仍有檢討空間，事後已將5名受帶頭滋事的收容人依脫逃罪嫌函送偵辦。

移民署強調，內部也將針對所長及所方人員進行調查，若有違失將依規定懲處，絕不護短。

(中時新聞網)