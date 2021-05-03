母親節即將來臨，今年又要買什麼給媽媽，才能「送禮送到心窩裡」呢？小米台灣直接祭出母親節好禮懶人包，自5月6日至5月10日止舉辦「小米母親節」活動，即日起即可於「小米母親節」活動頁面領取優惠券。活動精選大螢幕與大電量的智慧型手機、讓媽媽省事的智慧家電以及為生活增添樂趣的質感好物，更推出熱門商品直降、滿額贈、加購價等優惠，全方位減輕媽媽的生活負擔。

智慧型手機一直是各種網路調查「媽媽最愛的禮物榜單」持續上榜的品項，「小米母親節」精選多款兼具大螢幕與大電量的新機，讓媽媽聊天畫面超清晰、追劇不斷電。凡於活動期間，購買擁有6.67吋螢幕、6400萬像素AI三鏡頭及5,000mAh 電量的「小米10T」可直降$1,000元，優惠價只要新$12,999元，領券再折新台幣$200元；潮流多彩機身、6400萬像素 AI 四鏡頭相機與4,820mAh電量的「小米10T Lite」直降$1,000元，優惠價只要$8,999元，領券再折新台幣$200元；購買一億像素 AI 三鏡頭與5,000mAh 電量的「小米10T Pro」可享直降$500元，優惠價只要$15,499元，領券再折$200元；購買Redmi Note 9T直降$500元，4GB+128GB優惠價只要$6,999元，領券再折$200元；購買Redmi 9T直降$300元，6GB+128GB優惠價只要$5,199元、4GB+64GB優惠價只要$4,399元，領券再折$200元。

左起為小米10T Pro、小米10T Lite以及小米10T。(小米提供／黃慧雯台北傳真)

此外，凡單筆僅手機的訂單（僅限小米、Redmi手機）滿$10,000元，即贈小米小愛音箱 Play、滿$15,000元即贈小米真無線藍牙耳機 2 SE、滿$20,000元，即贈米家無線吸塵器 mini；同時，凡購買任一款手機（僅限小米、Redmi手機），即可加$195元購買小米 USB 充電器 36W 快充版，或加$565元購買小米GaN充電器 Type-C 65W。

長期深受媽媽們喜愛的小米清掃型智慧家電當然在這次活動也沒又缺席！ 凡於活動期間，米家掃拖機器人直降$1,500元，優惠價只要$7,995元，領券最高再折$500元；米家掃地機器人直降$600元，優惠價只要$7,295元，領券最高再折$500元；米家掃拖機器人 G1直降$600元，優惠價只要$4,395元，領券最高再折$200元；米家空氣淨化器 Pro直降$900元，優惠價只要$5,995元，領券最高再折$500元。

除了手機、生活家電等居家必備產品，小米台灣更精選多款生活好物，除了小米智慧顯示器 65型自5月3日起限量開賣，更首度加入滿額贈的活動，另外針對小米小愛音箱、小米手環、藍牙耳機等多款熱門產品推出優惠活動。

「小米母親節」活動期間90分金屬旅行箱直降$500元，優惠價只要$4,495元，領券最高再折$200元；小米真無線藍牙耳機 2S直降$200元，優惠價只要$1,795元，領券再折$100元；小米小愛音箱 Art直降$200元，優惠價只要$1,295元，領券再折$100元。此外，活動期間，單筆消費（不含手機、智慧顯示器）滿$6,600元，立即減$500元；單筆消費（不含手機、智慧顯示器）滿$9,000元，立即減$660元；單筆消費（不含手機）滿$10,000元，即贈米家無線吸塵器 mini 或 小米小愛音箱 Art；單筆消費（不含手機）滿$15,000元，即贈米家智慧空氣循環扇；單筆消費（不含手機）滿$20,000元，即贈米家直流變頻電風扇 1X。

(科技)