測試廠欣銓(3264)董事會通過2021年首季合併財報，雖因工作天數較少而較去年第四季新高下滑，但受惠訂單需求持穩高檔，稅後淨利4.84億元仍創歷史次高，每股盈餘（EPS）1.03元亦創歷史第3高，公司對今年營運成長樂觀看待。

欣銓首季合併營收26.22億元，雖季減6.22％、仍年增達26.17％，改寫歷史次高。毛利率33.26％、營益率22.44％，低於去年第四季37.49％、24.86％，但優於去年同期31.22％、19.53％，分創近11年、近6年同期高點。

欣銓首季本業獲利登上近年同期高檔，配合處分收益增加及匯兌轉為收益，帶動業外收益季增近3.26倍、年增達12.26倍，帶動稅後淨利達4.84億元，雖季減11.77％、仍年增達50.87％，改寫歷史次高，每股盈餘1.03元，亦創歷史第3高。

展望後市，欣銓持續看好今年半導體市況，預期5G、射頻（RF）需求持續成長、通訊同步看好，並希望車用能強勁復甦。配合鼎興廠二期廠房預計本季量產，資本支出仍將維持與去年47.65億元相當的高檔水準，看好可望帶動今明2年營運強勁成長。

欣銓董事長盧志遠在致股東報告書中認為，雖然疫情持續影響，使半導體面對供應鏈斷鏈及產能不足挑戰，但5G通訊布局及應用、WiFi 6導入及電動、智能車推動，相關終端需求均將帶來成長動力，預期今年半導體產業將維持成長基調。

盧志遠表示，欣銓將持續投資研發車用電子及安控測試技術，對接汽車電子及5G的產業需求，並積極投入先進電源管理及類比晶片測試開發、影像感測、AI、車用雷達、射頻（RF）元件相關測試技術，以因應5G、AIoT、HPC等應用蓬勃發展，完備公司服務廣度及深度。

欣銓2020年合併營收96.74億元、年增20.18％，受惠本業獲利及業外收益同步挹注，使稅後淨利17.82億元、年增達60.64％，每股盈餘3.78元，全數改寫歷史新高。公司決議擬配息2元、持平新高水準，預計5月27日召開股東常會。

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