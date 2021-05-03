最近大陸2020年上市公司的的年報季節結束，各家公司的董事長薪酬也逐漸披露。從已公佈的資料來看，董事長薪酬排名前十的企業中，醫療和地產就占了半壁江山，其中邁瑞醫療的李西廷薪酬高達2517.62萬元（人民幣，下同），就是為數不多突破2000萬元門檻的董事長之一。

據大貓財經報導，另一家藥明康得董事長李革也憑藉1984.99萬元排名第四，雲南白藥董事長王明輝以1255.64萬位列第8。

另外地產行業也有3位進入了前十名，中南建設董事長陳錦石以1650萬元的薪酬，排在總榜第五位、地產行業的第一。

此外，電子設備製造行業也有2位上榜，包含鵬鼎控股董事長沈慶芳2510.4萬元和生益科技的劉述峰的1297.45萬元。而除了邁瑞醫療和鵬鼎控股外，另外一位成功進入2000萬俱樂部的是，分別是食品飲料行業還有伊利股份董事長潘剛的2148.66萬元。

(旺報 )