大陸廣東東莞一名男童，被家人帶去看完電影後，竟然跑到大銀幕前拳打腳踢，導致整面巨幕破裂損壞，過程中卻無人制止。業者已調出監視器畫面向警方報案，擬向小屁孩及其家長求償。電影院業者透露，被男童踢爆的大銀幕，只能換不能修，整面換新至少要18萬人民幣（約新台幣77萬元），但目前還沒找到人。

據陸媒報導，電影院業者事發後才發現大銀幕遭人破壞，調閱監視器一看，是一名男童在電影播放結束放片尾字幕時，跑到前用雙手推大銀幕，接著用腳猛力踢了5腳，過程中卻不見他的家屬出面制止，從監視器畫面推測，這名男童約10 歲左右。

電影院工作人員表示，大銀幕遭到男童踢損後，已嚴重影響放映的效果，因為無法修補，整片幕布必須全部更換新，但價格不便宜，目前已提供監視器畫面向警方報案，尋找這名調皮男童與家屬。

工作人員說，他們已報警尋找男童及其家人，但尚未提出賠償請求，會等找到人後，找第三方機構進行估價，初估，這片「杜比全景CGS中國巨幕」的價格，大約是18萬元人民幣。

(中時新聞網)