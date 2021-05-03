永慶房屋贊助跨足雙北、桃園的大型籃球賽事「第一屆Will Power公益籃球賽」，5/1、5/2於新北市立中和國中體育館熱鬧開賽，共有12隊國中籃球隊參賽，經過兩天精采、刺激的比賽，最後由中和國中獲得第一屆比賽的冠軍。永慶房屋身為運動企業代表，除了大力贊助經費讓比賽順利舉行，當天中和區的永慶房屋同仁也到場協助，並為學生們加油打氣！

Will Power創辦初衷: 為每一位孩子打造籃球舞台

Will Power是由各體育班籃球隊及家長後援會組成，發起的初衷是希望給愛運動的孩子們一個機會，提供一個單純享受籃球比賽的環境。針對國中七、八年級的學生，讓每個學生都有機會上場、都有機會拿到球，讓他們能夠藉由比賽與其他球隊切磋球技，不僅增加經驗，更能夠獲得上場打球的成就感，幫助每個孩子都有勇氣追逐自己的籃球夢！

Will Power執行總監呂逢凱表示:「無論球技、體格，希望讓每位孩子都有上場打球的機會，秉持這樣的理念與黎秉昇會長一起推動Will Power，謝謝中和國中施昌政總教練、後山籃球聯盟徐德俊理事長、永慶房屋業管部謝志傑協理共同響應，更特別感謝永慶房屋大力贊助比賽經費、劉炯宏先生、陳昇賢顧問的積極協助，一起為孩子打造夢想的籃球舞台，讓他們盡情揮灑汗水。」

為期兩天的「Will Power公益籃球賽」除了國中球隊的比賽外，5/2還有一場Will Power成人賽，由Will Power大人團隊與中和國中教師隊進行一場表演賽，有許多球員曾經都是專業的職業球員及籃球教練，包括前SBL球員黃寶賜、中和國中籃球隊總教練施昌政以及忠孝國中籃球隊教練朱浩軒等人，為孩子們帶來一場精彩的比賽。

除了精彩的國中球隊比賽之外，還有一場由Will Power大人團隊與中和國中教師隊組成的表演賽。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋以行動支持運動賽事 推廣體育風氣

永慶房屋業管部協理謝志傑表示:「永慶房屋鼓勵員工『聰明工作，健康生活』，年年都會舉辦籃球、羽球及壘球等三大運動賽事。也發揮運動企業精神，強力支持體育文化發展，社區及校園的各類運動賽事也是大力支持，今年已贊助了天母國小足球盃、福林國小棒球賽等等，更贊助世新大學男子籃球隊，希望協助學校培養更多優秀的學生運動員，同時推廣台灣體育運動風氣。」

身為社區好鄰居，各鄰里、校園活動皆能看到永慶房屋的身影，這次Will Power公益籃球賽更是贊助比賽經費，永慶房屋中和區店經理陳威融分享:「我們深耕在地，經常協助地方舉辦大大小小的活動，像是過去有足球賽、嘉年華市集等等，今天我們也到場發放瓶裝水、濕紙巾，為學生們加油打氣，未來也會持續服務在地社區、學校，促進商圈繁榮！」

永慶房屋支持運動文化，大力贊助Will Power比賽，鼓勵每一位孩子勇敢追夢。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)