為彌補諾富特飯店的防疫破網，中央流行疫情指揮中心今天表示，今日下午開始，會請民航局會同地方政府，去現場稽查執行中的防疫旅館檢疫流程，經檢查的旅館都要重新向地方政府申請、核定才能繼續營業，至於諾富特飯店未來清消完成後，只會收納我國籍機師進行居家檢疫，外籍機師將會另覓檢疫旅館進行分流，以1家為原則，由民航局與桃園市政府共同研議；國籍機組員入住的防疫旅宿將由民航局規劃，並與桃園市政府整體檢視。

指揮中心表示，未來也會請檢疫旅館核發民眾一次性的門卡，讓旅客只進不出，至於外站部分，也會請民航局協助航空公司，協助國籍機組員再外站所有可能的接觸，檢視是否有近距離接觸當地機場航管人員、地勤人員的可能，避免近距離感染可能。未來也會針對完成執飛任務的機師返台後的入境流程進行檢討，目前機組員返台後還是會需要回到公司內，這部分目前也已要求民航局檢討。

為使外籍機組員、國籍機組員、航空公司員工與一般居檢者有效分流，外籍機組員防疫旅宿將由民航局與地方政府共同研議，在有效區隔外籍機組員與一般居家檢疫者之前提下，以規劃1家防疫旅宿為原則。國籍機組員防疫宿舍部分，將由民航局規劃專責之防疫旅宿，暫訂由諾富特飯店負責，並向桃園市政府提出申請。航空公司若另有防疫宿舍需求，則由民航局與桃園市府共同檢視後辦理。

指揮中心表示，今日下午，民航局、桃園機場公司、桃園市政府及航警局等相關單位，將至桃園機場及3家防疫旅宿，視察及督導各項防疫措施、動線及組員於防疫旅宿監控作業之落實情形，實地檢視相關業者執行狀況。

指揮中心指出，已請民航局督導航空公司確實做好組員及一般行政人員之健康監測與症狀通報，並落實相關防疫專車之清消作業，另為降低國籍組員回臺後與相關人員之接觸，請民航局轉知航空公司評估國籍機組員採線上報到方式可行性，或區隔到、離臺報到場域空間，避免交叉動線。

(中時 )