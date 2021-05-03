勞動力發展署中彰投分署去年協助逾3000名婦女再度就業，今年擴大辦理21場次就業促進系列活動，為婦女朋友量身訂作各類就業準備主題，促進婦女二度就業。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛指出，台灣勞工季刊調查「女性重返職場」結果顯示，婦女離開上一份正職工作的原因多為照顧幼兒；而重回職場最常碰到的問題則多為「覺得自己專業度不夠」、「找工作的方向不清楚」。

其中有三成受訪者表示對自己沒有信心，亦各有一成受訪者表示不知怎麼準備履歷表或面試等等求職基本能力，突顯女性重回職場需要一些工作技巧的重建、對於整體市場趨勢的了解以及自己專業的再認識等協助。

為協助二度就業婦女重返職場，中彰投分署今年已辦理7場次研習活動，總計逾120人參加，參加者均予以肯定，5-6月將再開設6場次就業促進研習課程，包括5月3日在彰化就業中心舉辦「抓住好機會-熱門產業-職缺分析暨職場參訪」。

此外，5月28日在救國團南投縣團委會辦理「從心到空間，為自己與他人整理」講座、6月3日在彰化就業中心辦理「了解老闆要什麼-掌握市場需求，襯出自我優勢競爭力」講座、6月25日分別以「婦出再創好薪情~企業參訪」、「長照2.0 妳的機會在哪裡？」及「社會趨勢下的職涯新方向」等主題辦理講座，6月28日辦理「婦出職場 迎接『薪』挑戰」講座，歡迎多加運用。

該分署另針對婦女求職前的準備，一直到就業後適應期間的需求，提供個別化就業服務計畫，配合職場學習及再適應津貼、僱用獎助津貼等各項就業促進工具，並積極開發適性職缺與友善職場，力促二度就業婦女順利就業。

(中時 )