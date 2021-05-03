台灣浩鼎生技（4174）3日代子公司-圓祥生命科技發佈，由圓祥研發的眼科首創型雙特異性抗體新藥IBI302，已授權在香港聯交所掛牌的信達生物製藥（01801），由其針對與年齡相關的新血管形成型黃斑部變性（nAMD）病患，展開隨機、雙盲、多中心、活性對照的二期臨床試驗，以評估IBI302治療nAMD的有效性與安全性，並已於日前成功收治首位受試者。

上海交通大學附屬上海市第一人民醫院孫曉東教授指出，nAMD目前的標準療法是採用抗VEGF（血管內皮生長因子vascular endothelial growth factor，VEGF）單株抗體治療；在抑制VEGF後，大部分患者視力和眼部解剖學指標均顯著改善；問題是，大部分單一靶點抗VEGF藥物長期用藥後，視力改善效益卻呈遞減，並開始出現視網膜纖維化或黃斑區視網膜萎縮。有些研究指出，補體活化不僅促使AMD發展，也可能與視網膜萎縮和纖維化病理過程有關。

IBI302是首一雙特異性融合蛋白類全球首創型新藥，它在N端結合抗VEGF之外，並以雙特異性抗體技術，在C端結合抗C3b、C4b補體（complement）作用，以抑制補體激活，從而減輕炎性反應，達到治療和控制（nAMD）目的。信達發表於2020年美國眼科年會線上會議的論文海報顯示，已完成的單臂、開放式劑量遞增一期臨床試驗結果，證實用於治療與年齡相關的新血管形成型黃斑部變性（nAMD），顯示出良好耐受性和安全性，並有改善視力、減輕視網膜水腫效果。剛開展的II期臨床研究，除了評估IBI302在改善視力和視網膜厚度的療效外，也將著重觀察其對黃斑萎縮及纖維化的潛在改善作用。

由圓祥開發的雙特異性抗體技術與產品IBI302，在2012年授權信達生物製藥後續開發。圓祥總經理何正宏希望，此一以圓祥創新技術開發的黃斑部病變用藥，能為更多眼底疾患擺脫失明恐懼與威脅。

年齡相關性黃斑變性（AMD）是損及黃斑區視網膜，導致中央視力損害的慢性進展性眼疾，也是導致老年人失明的重要原因。nAMD是AMD的主要類型之一，占所有AMD患者15％～20％，卻是造成65歲以上AMD患者不可逆的喪失中心視力最主要原因。

AMD病理機轉並未完全清楚，普遍認為VEGF會促進誘導血管新生，是nAMD發病的主因；此外，補體異常活化引起炎症反應，也是AMD發病重要因素。儘管抗VEGF藥物已證實可改善視力和nAMD病程，但頻繁的給藥方式（每4周或8週一次）不僅增加用藥負擔，且治療效益會隨時間延長而遞減，也是這項療法受到挑戰的原因。

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