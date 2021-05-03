在美股上市的比特幣礦機生產商億邦國際公布上市以來首份年報。年報顯示，2020年度，億邦國際的營業收入為1,900.4萬美元，比2019年1.09億美元下降82.57％；淨虧損達3,211.1萬美元，而2019年淨虧損為4,107.3萬美元，收窄21.82％。

億邦國際表示，營收下降主要是受到疫情的綜合影響，如旅行限制、強制隔離和暫停業務活動等對業務經營造成的嚴重干擾和不確定性，並對其經營成果和財務狀況造成不利影響。由於疫情影響，億邦國際的晶片供應商降低了生產能力，導致其在2020年上半年出現原材料短缺。再加上比特幣減半事件，大大影響了採礦等比特幣相關活動的預期收益，進而導致億邦國際比特幣礦機的需求和平均售價大幅下降。

億邦國際是專用積體電路（ASIC）晶片設計公司和比特幣礦機製造商。除礦機外，億邦國際還完成了Litecoin（萊特幣）和Dogecoin（狗狗幣）礦機晶片的設計階段，預計2021年將推出，還專注於為乙太坊和Filecoin等加密貨幣開發專有5nm ASIC晶片和礦機。

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