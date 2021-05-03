高雄許女與閨蜜陳女合購房屋，但陳女在屋內輕生，造成房子跌價逾450萬元。許女事後向繼承遺產的陳女姊姊求償，但因許女曾說「脫手價差自己處理」，高雄地院據此判決免賠。

許女指控，民國100年12月間將房屋提供給陳女使用，但陳女於107年12月9日在屋內輕生，導致許女房屋變成凶宅，房價減損新台幣450萬元，因此向陳女遺產繼承人姊姊求償。

不過，陳女姊姊出庭時則反駁，許女和陳女原為醫院同事，兩人過從甚密、情同家人，不但同居長達10年，房子也是兩人共同購買繳房貸，只是登記在許女名下；加上許女先前已允諾自行吸收房屋價差，因此應不得求償房屋價差。

高雄地方法院法官審理時發現，許女先前曾傳訊息給陳女姊姊「房子脫手的價差我會自己處理」，據此認定許女當時已表明房屋價差會自行負擔，而非日後再行協商求償，已有免除陳女姊姊繼承債務之意。

高雄地院法官認為，縱使陳女在許女屋內輕生造成房屋跌價，但許女也已無理由請求陳女姊姊從繼承的遺產中給付450萬元給她，據此駁回許女請求，全案可上訴。（編輯：陳仁華）1100503

(中央社)