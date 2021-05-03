原民會建購及修繕住宅補助開跑！自110年度開始，建購住宅補助每戶提高為22萬元、修繕住宅補助每戶提高為11萬元，調高家庭不動產限額至876萬元，並放寬全家人口的限制，本計畫受理申請期間為即日起至6月30日止，有需求原民族人請至戶籍所在地的鄉(鎮、市、區)公所申請補助。

原民會主委夷將.拔路兒表示，109年受補助的原住民家庭達944戶，較108年成長24％以上，為滿足更多原住民經濟弱勢家庭的居住需求，110年度「補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫」核定經費高達1億1500萬元，較去年預算增加2000多萬，預計協助1000戶以上族人改善居住環境品質。

本計畫受理申請期間為即日起至6月30日止，須備妥全戶戶口名簿或戶籍謄本、最新各類所得清單及財產清單等資料，到戶籍所在地的鄉(鎮、市、區)公所申請補助，如有疑問，請洽戶籍地之公所或直轄市、縣(市)政府詢問，或上原民會官網（www.cip.gov.tw）查詢。

(中時 )