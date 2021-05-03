當學徒一個月薪水2.6萬元，不如到超商上大夜班？網友抱怨學徒薪水太低，質疑「現在的年代不比以前了吧！怎麼還有人拿香蕉請猴子啊？」結果反被網友狂酸，質疑原PO沒算到3項隱藏成本，「如果你沒技術，憑什麼領高薪」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，他最近到一家知名飯店應徵餐廳學徒，每天工作9小時、月休6天，但含全勤薪資居然僅2.6萬元。他自認在高壓環境下做事，薪水卻不成正比，心想「那我不如去超商上班就好」。

多數網友瘋狂洗臉，質疑原PO的觀點令人無法苟同，「超商雖然也可以學東西，但學到的沒有廚房來得多」、「顯然你不適合當廚師，早點發現也是好事」、「講白一點你是公司的負資產，教你還不一定會」、「你有什麼條件要求高薪」。

網友分析，至少3個隱藏成本，包括「教學成本」、「管理成本」，以及萬一學半年都不會，或做沒幾個月就離職，還有「時間成本」怎麼算？

(中時新聞網)