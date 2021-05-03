業內消息人士稱，電動汽車製造商特斯拉（Tesla）在大陸面臨有關安全和客戶服務投訴的審查，目前正在加強與內地監管機構的合作，並加強其政府關係團隊。過去在大陸極少參加的監管機構會議，現在已達強烈參與意願。

特斯拉改變策略後，與北京的決策者進行了更多幕後交流，而此前的參與相對較少，這表明特斯拉認為其第二大市場遭受挫折的嚴重性。

恰逢大陸正試圖對大型，有實力的私營公司，尤其是在科技領域的私營公司，對其市場主導地位的擔憂進行監管之時。

正如他們在其他地方所做的那樣，大陸這個全球最大的汽車市場的監管機構正在與全球和本地汽車公司、行業協會和智庫討論行業政策和標準。

據四位知情人士稱，製造商通常會在大陸參加此類會議，但與豐田汽車和通用汽車等競爭對手不同，特斯拉官員在閉門聚會中基本上缺席。

相反，特斯拉官員經常在備受矚目的行業會議上發表講話。在大陸以外，特斯拉直言不諱的執行長馬斯克（Elon Musk）經常去Twitter上評論或批評監管機構或法規。

知情人士說，但是在過去的幾周中，特斯拉高管參加了至少四次政策討論，主題包括汽車數據存儲，車輛對基礎設施的通信技術，汽車回收和碳排放。

他們說，位於加州的特斯拉沒有在會議上做出重大承諾，但參加了一些討論，該公司在上海自己的工廠生產電動3型轎車和Y型運動型多功能車。一位消息人士稱，特斯拉還在擴大其在大陸的政府關係團隊。

根據四月份在其微信帳戶上發布的兩個招聘廣告，特斯拉正在招聘經理人以更新政策數據庫，並維持與政府和行業協會的關係，以「建立和諧的外部環境，以支持特斯拉在區域市場中的業務發展。」

目前尚不清楚特斯拉計劃為政府關係聘請多少經理人。

大陸是特斯拉全球第二大市場，僅次於美國，約佔特斯拉全球銷量的30％，並共同創造了第一季度汽車交付量的新紀錄。

在過去的幾個月中，特斯拉與北京的良好關係發生了一些質變。2月，大陸監管機構就消費者關於電池起火，意外加速和無線軟體更新失敗的報導進行了傳喚。

當時有消息人士告訴路透社，今年三月，當軍方以對車載攝像頭的安全擔憂為由，禁止特斯拉進入軍事基地時，特斯拉受到了嚴格審查。幾天後，馬斯克透過視頻出現在一個高級論壇上，他說如果特斯拉在大陸或任何地方使用汽車從事間諜活動，它將被關閉。

負責大陸業務的特斯拉全球副總裁陶琳，上個月在接受媒體採訪時，被問到在上海車展上維權客戶時，她質疑對方是否另有所圖時，遭到了官方媒體的批評。

為了回應不同的投訴，特斯拉表示將建立大陸數據中心，開展自我檢查以改善服務並與監管機構合作。

(中時新聞網)