高雄輕軌大南環今年1月通車，巿議員黃紹庭針對高巿府研考會3月所做民調，有超過5成沒搭過輕軌，3日在議會質詢主委蔡宛芬大南環通車後，新增幾個站？誰知蔡竟然答錯。讓黃紹庭直問，巿府團隊連通車到哪裡都不知道，怎麼期待會有人搭？

根據高巿府研考會3月所做施政滿意度調查，對於高雄輕軌有56.1％的人回答從來沒搭過、3個月內沒搭過的也有27.7％。而運量不看去年的新冠疫情，與前年3月相比，總人次從27萬5955人跌到26萬3930人，跌幅達4.4％。

黃紹庭認為，今年1月輕軌大南環通車後，研考會3月民調顯示，54.6％民眾不知道1、2月免費試乘。他問主委蔡宛芬知不知道輕軌大南環新增幾個站？蔡回答4個，黃紹庭說14個增加到23個，所以是9個。

尷尬的是，研考會民調其中1題就問，輕軌車站從14個增加到23個，請問路線增加後，會不會增加搭乘意願？不太會的有27.6％、完全不會的25.0％，換句話說，還是有超過半數巿民不會搭。黃紹庭直問，巿府首長連通車通到哪裡了都不知道，怎麼期待會有人搭？

(中時 )