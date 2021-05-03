孫國晃。(中時資料照)

孫國晃故意將法院入監服刑通知書遺留在火燒車現場，故布疑陣製造他自殺假象。（中時資料照 鄭緯武攝）

一起單純火燒車案，竟然是駭人聽聞的「借屍還魂」殺人案！2010年11月16日晚間，高雄林園鄉清水巖公墓產業道路發生火燒車，撲滅後在車尾保險桿下方，發現一具臉部焦黑、胸部灼傷、全身赤裸，僅著一條藍色內褲的男屍，且雙手有疑似綑綁痕跡。鑑定後發現，死者為一名張姓博士生，進一步追查，他竟是遭人縱火焚屍。

當時警方在死者旁邊發現一封署名孫國晃的遺書，表示自己涉刑案，走投無路因而決定一死了之。原來，當年42歲的孫國晃，因性侵少女被判8年6個月定讞，但他不想入獄服刑，竟異想天開打算找個「替死鬼」，進行借屍還魂計畫。

孫國晃故佈疑陣，先上網搜尋「引火自焚」等關鍵字，之後約出在網路認識的張姓博士生，將人勒昏後開車載到林園山區縱火焚屍，還留下早就寫好的遺書，營造畏罪自焚假象。

張姓博士生每晚10時都會打電話回家報平安，案發16日晚上張父卻沒接到兒子電話，打手機已關機。苦候一夜後，隔天中午到高雄市楠梓警分局報案協尋。11月18日，張男妹妹接到東港戶政事務所的電話，說張姓博士生到戶政事務所去換了新的身分證，家屬原本燃起一線希望，但趕到戶政事務所調閱監視器一看，才發現事情不妙，因為補辦身分證的男子，根本就不是張姓博士生。

也許冥冥之中有天意，孫國晃在張姓博士生頭七那天，也供出自己「借屍還魂」的計謀。孫國晃歷審4度被判死，直到2017年更三審以他已有改過遷善的可能性，才首度做出無期徒刑判決。

不過最高法院認定，更三審未在審判中調查量刑依據的科刑資料，致使檢、辯與被告未能對此表示意見等理由再度發回。

更四審開庭辯論時，孫國晃表示自己願意賠償家屬，但他人在高監執行，一個月只有200元作業金，希望家屬不會嫌棄太少。更四審仍判無期徒刑，最高法院2019年11月20日駁回上訴，全案定讞，孫國晃逃死。

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