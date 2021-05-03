大陸單身族群數量正在不斷增加，透過大陸民政部資料顯示，2018年單身成年人口高達2.4億人，其中有超過7700萬成年人是獨居狀態，預計到2021年會接近1億，家庭也呈現單身化趨勢。自2015年起，一人戶占比逐年增加，2018年已達16.69％，進而促成兆元級別（人民幣，下同）的單身經濟。因此艾媒數據中心透過研究解析單身經濟概況與消費態度，

據《21世紀經濟報導》引述該研究，從不同性別來看，21.6％女性單身人群月均飲食消費為1000至2000元，而月均飲食消費區間在2000至3000元的占比為13.1％。男性單身人群方面，月均飲食消費在2000至3000元的比例最高，為17.4％。

而大部分人是為了更好的享受生活而選擇單身，對生活品質有著高追求，對化妝護膚態度也不同。當中56.3％女性單身族群認為化妝護膚有必要，而男性單身人群中，也有44.2％認為有必要。

對於一些年輕人來說，但娛樂活動不可少。觀察線上上娛樂活動方面，66.7％單身群體偏好看影片與追劇；53.5％單身族群偏好聽音樂與線上音訊；43.3％單身群體偏好打遊戲。

另從不同年齡段來看，70後單身族群的年均旅遊次數最高、達3.5次，其次是80後，年均旅遊次數為3.17次。而90後、95後、00後年均旅遊次數分別為2.77次、2.24次、2.21次。

(旺報 )