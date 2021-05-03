行政院發言人羅秉成今日下午召開記者會轉述中午行政院長蘇貞昌及執政黨立委針對三接替代方案評估報告會議，最終採三接站外推方案的結論，經濟部長王美花說，希望828的藻礁公投，民眾可以投下不同意票。

羅秉成指出，各界所提出的替代方案，經過經濟部評估後，採三接站外推的結論，希望能擬聚共識，獲得立委支持。此案以保護藻礁最大化，影響供電最小化的策略，以達護藻礁、顧供電的目標。

羅秉成說，王美花於會中當場提出外推方案的具體內容，以及遷移方案不可行的理由，最後指出外推方案的因應與挑戰，及政府的作為。

羅秉成表示，會中共20多位立委提出建言，最終民進黨立院黨團總召柯建銘說，面對828公投艱鉅考驗，共同決定的時刻到了，希望大家能團結一致。

羅秉成指出，蘇揆在會中說，當家要挑起重擔，政府要想盡辦法爭取人民支持，三接外接方案，是政府展現最大誠意度，希望人民能接受，立委能支持。

王美花說，針對三接公投議題，經過評估各項的可能性，最後做出外推的規劃。現在能源目標是增氣減煤，目前燃氣接收站只有台中和高雄永安，如果北部沒有三接，對未來供電有很大影響。

王美花表示，2024年前，核二的1、2號機要陸續除役，還有協和電廠的燃油機也要除役，為補電力缺口，本來是要增加大潭電廠8、9號機組，約有6％備用電容量率，但也要有接氣站，所以三接有必要性。

王美花指出，三接站外推後，會對藻礁區有更好的保護，屆時將不受影響，對此環團也予以肯定，三接外推屆時不浚挖，就不會影響礁體。

羅秉成表示，綠委洪申翰在會中提到，很多年輕人積極聯署護藻礁，而這個聯署應該是希望政府多做些什麼，政府也因此回應，政府願意承擔責任，但也要大家支持，如果公投案通過了，那就是一個災難，屆時無法蓋三接，能源轉型供電穩定將大受影響。

(中時 )