食藥署今天公告回收一款治療甲狀腺機能減退症的處方藥物，由強生化學製藥生產的強生活甲錠100微克，因無法通過第19個月的安定性測試被要求下架回收，食藥署表示，回收原因與安全性無關，主要是主成分含量不及藥典所規範的數值，至於回收數字目前仍然在統計中。

食藥署品質監督管理組表示，本次回收主要是因藥品的某一批次產品測定結果偏離規格，後來食藥署要求全數清查，才發現原來共有五個批次違規，但目前仍在掌握有多少顆藥品，以及流入市面的數量。

品質監管組表示，強生化學製藥原先申請藥證時是用美國藥典所規範的主成分含量95～100％，但現在發現有三個批號主成分含量低於95％，不過實際數值仍然大於英國藥典所規範的90％主成分含量，因此仍然不能說藥品無效。

品質監管組指出，由於本款藥品是在第19個月的安定性試驗被發現違規，因此無法掌握究竟有多少數量流入市面，不過已要求業者在6月22日前完成回收，同時需繳交藥品檢討報告。

(中時 )