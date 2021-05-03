信義區頂級豪宅「琢白」爆出神秘買家大砸5.7億元現金購入，成為今年豪宅現金交易總價之冠，引起市場熱議，現傳出該名買家正是NBA灰熊老闆Robert Pera，但涉及個資問題無法獲得證實。

硬體工程師起家的Robert Pera曾進入蘋果擔任工程師，2005年創立無線網路設備公司優比快科技公司（Ubiquiti Inc.），並將台灣列為重要研發總部，發展短短6年就成功在美掛牌上市，2012年成為NBA灰熊隊老闆。

根據外媒報導，Robert Pera創業初期就飛來台灣尋找供應商，進而與台灣結下緣分，同時將台灣視為發展重心，優比快在全球擁有逾700名員工，台灣就多達300多人，2019年市場研究機構IDC將優比快列為全球第三大無線網通大廠。

過去與台灣淵源深厚，如今又傳出購買台北信義區頂級豪宅，展現扎根台灣的企圖心，Robert Pera在2019年首度進入富比士全球富豪榜，名列第215名，2020年資產提升到70億美元，名列全球富豪榜第208名，今年Robert Pera身價183億美元創新高，排名全球富豪榜第100位。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「琢白」是由普立茲克建築獎大師設計，在信義計畫區豪宅中，被定位為「國際精品型」豪宅，全白建築外觀成為亮眼地標，和台北一般歐風或城堡型的豪宅大異其趣，因此頗吸引年輕富二代，港澳華人，歸國台商或海外人士的青睞。

(中時新聞網)