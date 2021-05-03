40歲港星「阿嬌」鍾欣潼去年閃電結束與「醫界王陽明」賴弘國的14個月短命婚姻，消失螢光幕好一陣子的阿嬌，近日則現身錄陸綜，不過鍾欣潼卻因身形圓一圈而引發外界熱議，同時，阿嬌也主動回應她永不再婚的傳聞，阿嬌表示，她沒有不願再結婚，無奈說一句話就被放大，鍾欣潼也強調，她對婚姻依然抱有希望。

鍾欣潼近日現身大陸綜藝節目《怦然心動20歲》，由於阿嬌去年才結束14個月短命婚，勢必躲不掉感情問題，不過阿嬌則主動提到，她過去表示「我覺得我不會再結婚了」，但最後卻被指是「永不再婚」，無奈只是說一句話就被放大。

對此，阿嬌就強調，自己只是當時不想結婚，但不代表「永不結婚」，鍾欣潼也進一步指出，自己依然對婚姻抱有希望，不過阿嬌認為，無論如何，好好生活才是最重要的。

阿嬌因豐腴的臉頰、雙下巴，而成為網友討論焦點。（圖／取材自優酷 Youtube）

其實節目日前釋出首支預告時，阿嬌就因豐腴的臉頰、雙下巴，而成為網友討論焦點，鍾欣潼的招牌盛世美顏消失，反而胖出新高度，不過阿嬌事後則在微博感性發文：「還記得20歲時，作為一個新人，懵懵懂懂，誤打誤撞成為了Twins的一員，一轉眼，都已經出道20年了，人生沒有幾個20年，時光不可以倒轉，“新的20歲”我學會了珍惜當下的每一刻，也會繼續出發尋找未來精彩的每一刻」，心情似乎不受影響。

(中時新聞網)