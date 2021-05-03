「電音天后」謝金燕出道超過30年，但外貌幾乎完全超脫在歲月之外，擁有小巧臉蛋與招牌大長腿，是圈內著名的美魔女代表人物，她自2017年全面復出後，對於維持美麗外型更加積極，曾表示過程辛苦實在不容易，但「我想要更好的自己！」，昨她分享辣照，極致腹肌好超吸睛，但粉絲卻為另一件事情發問，讓女神瞬間「哭了」。

謝金燕當年參加「美腿小姐」選拔賽出道，以台語歌手身分在圈內發展多年，直到2002年大轉型，成了電音女神，迎來演藝事業第二波高峰，之後幾經家庭風波但她始終堅強面對，直至2016年完成《蹦蹦趴巡迴演唱會》後宣布暫別演藝圈，於2017年全面復出，並積極拓展演藝事業廣度，成功在時尚圈奠定地位。

謝金燕全面復出後，也揮別神秘色彩，在各社群平台開帳號，經常分享日常、演出穿搭，以及辛苦鍛鍊的成果美照，昨(5/3)她曬出3張炫腹照，照片中謝金燕放下微捲長髮，搭配可愛的空氣瀏海，穿著灰色短版貼身運動上衣，露出大片腹部肌膚，可以發現姊姊身材更加精實，3月時的4塊腹肌，已經進化成了6塊腹肌，讓人為之驚豔。

謝金燕的炫腹照，光是IG部分已吸引近萬人朝聖按讚，粉絲看到她身材練到如此極致，紛紛稱讚「問你一句話，你到底是要多凍齡喇」、「真的讓人都看不到你的車尾燈了」、「背後自律努力和堅持，真的好強大，女神好棒」，但也有粉絲朝另一個方向提問：「姐到底是有沒有認真在做新歌？」、「知道妳身材很好了！然後快去寫歌」，都釣出謝金燕親自回應：「看到這留言............姐瞬間坐直、肩頸痠痛」，甚至貼出3個哭臉符號，瞬間壓力破表。

(中時新聞網)