現在私立高中職及大專院校有許多不合格教師，教育部今天表示，如果合格教師比例未達6成就列為預警或專輔學校，將有50校入列，他們面臨退場風險。朝野立委認為衝擊過大，因此決定合格教師比例未達5成才列為預警或專輔學校。

立法院教育及文化委員會今天審議《私立高級中等以上學校退場條例》草案，行政院提出的版本是，合格教師未達5成，將被列為預警學校；次一學年合格教師比例仍未達5成，列為專輔學校。

教育部表示，大專院校方面，假如某系原本應該聘7個教師，但卻只聘6個，這個系就被列為師資不合格。私立大專院校全校5成以上之院、所、系、科及學位學程，若師資不合格，將列為預警學校。私立高中職若全校合格教師（具教師證）未超過5成，則列為預警學校。

在今天審議中。包括民進黨立委吳思瑤及民眾黨立委高虹安等人都主張，應該將合格教師比例提高到6成或更高，否則就要列為預警或是專輔學校，以確保教學品質。

不過教育部技職司長楊玉惠表示，若以合格教師未達5成，就列為預警或專輔學校，則大專院校有14所、高中職有17所共31校入列；若將門檻提高到6成，則有23所大專院校及27所高中職共50校將被列為預警或專輔學校。

看到這個結果，吳思瑤表示有點被嚇到，問教育部如果要處理50所問題學校，做得到嗎？楊玉惠則回答，一下子增加20所預警或專輔學校，教育部沒辦法有效處理。

最後經過協商，朝野立委同意還是維持合格教師要達5成的門檻，但同時做成附帶決議，要求教育部實施3年後要做檢討，看是否有必要將合格教師比例再提高。

此外，今天也通過，3年內被列為預警學校達2次以上，則列為專輔學校，教育部將公布專輔學校名單，讓他們接受學生及家長的考驗。

(中時 )