信義房屋自2018至2020年連續三年獲得遠見雜誌「企業社會責任獎」首獎，今年獲選為遠見雜誌最高榮耀「年度榮譽榜」的肯定，更是國內第一家獲得此殊榮的服務業，另外，今年也以《銀領長青-我的幸福，我做主》方案獲得「樂齡友善組楷模獎」，讓信義房屋遠見CSR獎座累積達到19座，更為台灣服務業投身企業社會責任豎立新標竿。

遠見企業社會責任獎自2018年起，為表彰企業在實踐CSR上長期穩健的表現，同時鼓勵更多後起企業朝永續目標前進，另設「年度榮譽榜」制度，必需連續三年在「ESG綜合績效類(原年度大調查)」獲得首獎之企業，才能登上此榮譽榜。評審團指出，信義房屋致力公司永續發展且完整照顧六大關係人，連續三年獲得首獎的卓越成績已是台灣企業社會責任典範。

信義房屋總經理劉元智表示，登上年度榮譽榜不只是連續三年獲得首獎，更是信義房屋40年來落實「以人為本」、「先義後利」的成果展現，除了過去透過多項服務保障提供消費者優質服務、長達十七年推動「社區一家」計畫、年度稅後純益的三分之一發給同仁，積極照顧六大關係人之外，信義房屋為了將企業倫理向下紮根，多年前就已攜手信義文化基金會、中華企業倫理教育協進會進行企業倫理師資培育活動，今年更開設時下流行的podcast節目暢談企業倫理、設計相關桌遊活動….等，不斷突破，就是希望透過創新教學手法，培育青年世代與社會大眾更了解企業社會責任與永續觀念。

此外，今年信義房屋也獲得「樂齡友善組楷模獎」，即是信義人多年從事社區服務，看到許多銀髮族也需要社會關心而衍生的樂齡計畫，利用「自主」與「翻轉」兩大概念，連結信義公益基金會及其他跨領域合作夥伴，打造多元創新的樂齡服務方案，協助如70歲花蓮阿嬤組織銀髮樂團，用音樂做公益散播快樂，也替屏東退休阿伯圓夢，在旅途中以詩文記錄感動，隔年出版了詩集，翻轉人生下半場，信義同仁更加入「樂齡筆友計畫」與長輩建立友誼，激勵長輩提筆練字，增添自信心，重新找到生命的座標，未來也期待更多樂齡長輩一起加入。

已成立40年的信義房屋希望藉由此次獲得「年度榮譽榜」的肯定，串連企業聯盟以及供應鏈，集眾智合眾力，帶動產業正面影響力，激發企業對CSR的關注，並擴散至全台每一個角落，並以好服務、好生活為目標，將信義精神從個人散播至產業、國家及全球，創造信義永續好生活。

(中時新聞網)