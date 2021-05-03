北市大安區和平東路二段，發生外籍女子持利刃傷害70歲的阿伯，導致阿伯脖子、右胸受傷流血，外籍女子隨即逃逸，警方現仍調閱附近監視器，追查女子身分當中。

3日下午2時許，北市大安區一處宮廟洗手台，一名外籍女子利用洗手台洗腳，水花四濺，走道被水沾濕，年約70歲的蘇姓義工，好意提醒，要珍惜水資源，反遭外籍女子以英文辱罵，並隨即拿出利刃攻擊他。

阿伯頸部、胸部遭劃傷，所幸未傷及動脈，經包紮後並無大礙，警方則根據錄影畫面，沿途追查外籍女逃逸方向，現正全力緝捕當中。

(中時新聞網)