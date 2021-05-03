韓國現代汽車3日表示，雖然全球疫情還是嚴峻，但由於旗下休旅車款熱賣，四月的銷售量較2020年同期至少成長一倍以上。同時，姊妹廠起亞也大增78%。

這家韓國最大汽車製造商，在4月份時賣出345,777輛汽車，遠高於2020年同期的167,693輛，這得歸功於Palisade休旅，Nexo氫燃料電池電動車，以及豪車系列Genesis GV70與GV80休旅的強勁需求。

現代坦言，除了休旅車款需求強勁外，這次的營業數字會這麼漂亮，也是因為2020年新冠疫情爆發時，比較基期較低原因。當時，生產線也曾一度中斷過。

同時，韓國國內業績從71,042輛下降1.2％至70,219輛。相反地，海外銷售量卻從96,651輛，向上幾乎翻了三倍至275,558輛左右。

2021年，累計前四個月銷售量，現代共賣出1,346,060輛，2020年同期為1,071,057輛，年增26％。

現代汽車2021全年目標值為416萬輛汽車，希望能比2020年同期的374萬輛要增加11％。

同時，子公司起亞在四月賣出249,734輛，2020年同期則為140,262輛。韓國國內市場賣出51,128輛，年增率為1.5%。其中，起亞小型Sportage休旅賣相最佳，全球共賣出27,955輛。

(時報資訊)