台北市長柯文哲今舉行防疫記者會，面對媒體詢問時說漏嘴，有COVID-19確診者在新光摩天大樓上班；新光人壽表示，新光摩天大樓管理中心原本預定4月28與29日進行例行性消毒作業，聽聞此消息後，更於昨(2)日，加強全棟消毒作業。

副市長黃珊珊表示，該棟大樓已進行全面消毒；據了解，五一連假期間，台北市衛生局派員至新光摩天大樓完成現場勘查，初步確認工作場域無安全疑慮。

自去年疫情開始，新光摩天大樓即嚴格要求進入的人員要佩戴口罩、測量體溫、使用酒精消毒雙手、訪客持續進行實名制登記，也透過廣播系統提醒同仁工作場所必需全程佩戴口罩，注意個人衛生與消毒。

新光人壽表示，因應疫情變化，已於去年成立防疫小組，強化宣導防疫衛生，每日追蹤並維護員工健康，並制定統一的防疫分級應變措施，視需要隨時啟動，確保營運正常，保戶權益不受疫情影響。

(中時 )