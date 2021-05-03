彰化縣衛生局會同城觀處，本月起啟動防疫旅館總體檢，針對全縣15處防疫旅館加強稽查，了解是否有混住情形，並再加強員工感染管控概念。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化基督教醫院3日於總院一樓大廳開放民眾施打新冠疫苗，接種民眾將獲得精美防疫小禮物做為獎勵，員工則發放200元福利券，符合公費接種者一律免收掛號費、注射費，且免預約，但接種時需攜帶健保卡與手機。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

華航與諾富特飯店群聚感染擴大，彰化縣衛生局清查發現有15位縣民曾在4月15日之後入住諾富特飯店，除已全數通知進行居家隔離，本月也啟動防疫旅宿業總體檢，以維護社區防疫安全。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，彰化縣共15處防疫旅宿、總計設有337間客房供居家檢疫使用，配合中央流行疫情指揮中心指引規定，去年10月起每月不定期無預警稽查防疫旅宿；本月更會同城觀處啟動總體檢，稽查重點為防疫旅宿是否有混住情形，並再加強員工感染管控概念，針對查核後須改善之防疫旅宿，將加強輔導並安排複查，以維社區防疫安全。

衛生局指出，防疫旅宿工作人員身處第一線，屬公費接種第三類對象，強烈建議相關從業人員應接種COVID-19疫苗，建立自身免疫保護力。提醒防疫旅宿工作人員如有症狀應立即通報衛生單位，並依衛生單位指示就醫，同時配合衛生單位進行疫情調查與相關防治措施，就醫後返家休息。呼籲防疫旅宿業者應訂定發燒及呼吸道症狀的請假規則及人力備援規劃；倘有發燒、呼吸道症狀，應安排請假直至康復，且未使用解熱劑、退燒藥後24小時體溫正常，才可恢復上班。

彰基總院一樓大廳3日起開放民眾施打新冠疫苗，院長陳穆寬教授表示，為鼓勵員工與符合公費對象接種，體系醫院一律免收掛號費、注射費，疫苗接種免預約，但需攜帶健保卡與手機。

(中時 )