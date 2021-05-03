網路正妹家家（王盈）去年因男友「大衛雕像露鳥」、自己直播鬆開內衣走光聲名大噪，緊急關閉IG一個月後重新出發，常常在社群平台分享生活。近日，她PO出一張疑沒穿上衣的床照，傲人美胸若隱若現，十分誘人。

網紅家家2日在IG限時動態上傳一張自拍照，畫面中，她沒化太多妝容，雙頰仍有紅潤氣色，和貓咪一起躺在床上休息，嚷嚷：「完全不想爬起來的午覺」仔細一看，網紅家家大膽露出肩頸、胸前肌膚，連事業線和北半球都若隱若現，看起來像是裸睡，性感又居家的一面令人驚艷。

網紅家家去年11月疑跟粉絲打賭10萬挑戰直播換泳衣，卻在過程中不慎鬆開平口內衣，導致胸前兩點直接曝光，4秒不雅片還被網友截下流傳，一夕之間成為網路紅人；沉澱一個月後，她將IG簡介中的「家家」二字刪除，只稱自己為「王盈」，被外界解讀為想斷開過往。

果不其然，網紅家家接下新工作，4月底到台南安南區海尾朝皇宮當禮生，妝容紅潤又仙氣，身穿細肩帶的開深V長禮服，豐滿的上圍盡露，紗質的裙擺浪漫有氣質，當她與另名美女禮生站在一起合照，就像仙女下凡般漂亮，許多網友也紛紛留言讚賞：「怎麼辦，你最美」、「好正」、「最美禮生果然名不虛傳」網紅家家則謙虛地回應：「我去襯托她們的美」。

(中時新聞網)