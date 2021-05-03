屏科大達人學院「AI智慧機電學士學程」，課堂指導學生操作機器手臂，學用合一畢業即就業。（家扶提供／盧金足台中傳真）

台灣家扶基金會3日與國立屏東科技大學「達人學院」攜手推動《家扶人才培育計畫》，教育是脫貧捷徑，讓弱勢生安心就學，幫助有意投身科技的貧困學子打開機會之窗。家扶自立青年、AI智慧機電技術學士學位學程主任徐子圭，當年因學費壓力放棄台大改念軍校，感念家扶幫助，回饋促合作讓愛循環。

家扶基金會3日與國立屏東科技大學「達人學院」攜手合作推動《家扶人才培育計畫》，為該校首間簽署MOU民間社福團體，清寒生就學期間除培養專業能力、獲學雜費及住宿費減免補助之外，加強入學後的生活學習輔導，透過校方與家扶社工人員聯繫，提供支持照顧系統和助學金。

家扶基金會統計，弱勢孩子為盡快學得一技之長，進入就業市場改善家庭經濟，就讀技職學校的比例是普通高中3倍，其中有近7成孩子就讀私立技職學校。

面對多元學習的教育環境，學子擔憂著無法負擔學費，或是忙於打工貼補家用沒有時間學習，在追求夢想的路上，不得不向現實妥協。

家扶基金會董事長趙犁民表示，為穩定經濟弱勢兒少的學習之路，家扶推動課業輔導、菁英培植、才藝培育和各項培力方案，結合外界資源提供長期且實質的教育協助，提升青少年正向學習經驗，進而找到職涯方向。

家扶基金會與屏東科技大學「達人學院」締結盟約，雙方以「教育脫貧」理念，鼓勵清寒學子升讀大學提升競爭力。

國立屏東科技大學校長戴昌賢指出，校內現在有逾40名家扶孩子就讀，在機械工程、工業管理等科系表現優異，未來要透過《家扶人才培育計畫》擴大招生，讓家境不好但有潛力的學生有發展機會。

「達人學院」在教育部補助下以AI智慧機電學士學位學程規畫「願景計畫班」，培養工業4.0、AI人工智慧、工業機械人及智慧農業等技能，學用合一畢業即就業，未來發展不再受限於家庭或經濟因素。

AI智慧機電技術學士學位學程主任徐子圭分享自身經歷鼓勵弱勢兒少，年幼時家中經濟陷入困境而與家扶結緣，學費壓力讓他放棄台大改念軍校，認真進取的個性督促他朝目標前進，寒窗苦讀取得航太系博士學位，並在國際發明展競賽勇奪多金，一圓兒時的科學家夢想。

徐子圭幸得家扶及多位貴人相助，還有時任研究所指導教授的戴昌賢提拔栽培，給予情同父子的溫暖關懷，亦師亦父亦友的相處不僅幫助他完成學業，也促成家扶和屏科大的合作。

徐子圭以自立青年的身分把感念回饋給家扶兒少，致力培育後輩、從事公益事務，帶他們一起跨越學習困境。

(中時 )