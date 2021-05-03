南投縣鹿谷鄉延溪公路三彎段，3日下午12點多，一輛混凝土預拌車，從鹿谷鄉往竹山鎮行駛途經時，突然翻覆，車體變形，男姓司機被卡在駕駛座，救出時已無生命跡象；坐在副駕駛座的妻子，則已送往竹山秀傳醫院急救。
該輛混凝土預拌車從鹿谷鄉往竹山鎮行駛，正是三彎段的陡降坡，而且是道路彎曲的下坡路段，突然翻覆後，車頭嚴重變形。
鹿谷消防分隊獲報，立即派員救援，但司機被救出時已經失去生命跡象；竹山警分局也派員到場處理，至於交通事故確實原因，尚待警方進一步調查釐清。
(中時 )
南投縣鹿谷鄉延溪公路三彎段，3日下午12點多，一輛混凝土預拌車，從鹿谷鄉往竹山鎮行駛途經時，突然翻覆，車體變形，男姓司機被卡在駕駛座，救出時已無生命跡象；坐在副駕駛座的妻子，則已送往竹山秀傳醫院急救。
該輛混凝土預拌車從鹿谷鄉往竹山鎮行駛，正是三彎段的陡降坡，而且是道路彎曲的下坡路段，突然翻覆後，車頭嚴重變形。
鹿谷消防分隊獲報，立即派員救援，但司機被救出時已經失去生命跡象；竹山警分局也派員到場處理，至於交通事故確實原因，尚待警方進一步調查釐清。
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