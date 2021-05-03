鹿谷鄉混凝土車翻覆，釀夫死妻傷慘劇。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

鹿谷鄉混凝土車翻覆，消防人員到場搶救。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

南投縣鹿谷鄉延溪公路三彎段，3日下午12點多，一輛混凝土預拌車，從鹿谷鄉往竹山鎮行駛途經時，突然翻覆，車體變形，男姓司機被卡在駕駛座，救出時已無生命跡象；坐在副駕駛座的妻子，則已送往竹山秀傳醫院急救。

該輛混凝土預拌車從鹿谷鄉往竹山鎮行駛，正是三彎段的陡降坡，而且是道路彎曲的下坡路段，突然翻覆後，車頭嚴重變形。

鹿谷消防分隊獲報，立即派員救援，但司機被救出時已經失去生命跡象；竹山警分局也派員到場處理，至於交通事故確實原因，尚待警方進一步調查釐清。

(中時 )