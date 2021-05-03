大陸各地最低工資標準2020年因疫情被冰封之後，今年恢復出現一波上漲潮，目前至少已有5個省份已宣佈上調後的新標準，像是陝西新的最低工資標準就從5月1日落地，同時包含如上海、吉林、安徽、四川等地也在醞釀調整。稍早2月初上海人社局也印發《2021年上海市人力資源和社會保障工作要點》提出，穩慎調整最低工資標準。

具體來看，根據中新經緯報導，陝西各類區月最低工資標準均增加150元（人民幣，下同），自5月1日起執行；一、二、三類區由1800元、1700元、1600元分別調整為1950元、1850元、1750元。

黑龍江從稍早4月1日起將三檔月最低工資標準分別為1860元、1610元、1450元，分別上調180元、160元、180元。江西也自4月1日起，一類區域最低為每月1850元，二類區域最低為1730元，三類區域最低為1610元。

根據大陸《最低工資規定》，最低工資標準一般採取月最低工資標準和小時最低工資標準的形式。月最低工資標準適用於全日制就業勞動者，小時最低工資標準適用於非全日制就業勞動者。

(旺報 )