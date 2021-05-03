台南西港香武林大會5月9日將熱鬧登場，七股寶安宮白鶴陣也受邀參加，24日至慶安宮開館，吸引上千人圍觀。（劉秀芬攝）

台南西港香武林大會5月9日將熱鬧登場，七股寶安宮白鶴陣也受邀參加，24日至慶安宮開館，吸引上千人圍觀。（劉秀芬攝）

台南西港香武林大會5月9日將熱鬧登場，七股寶安宮白鶴陣也受邀參加，24日至慶安宮開館，吸引上千人圍觀。（劉秀芬攝）

台南香科年，西港香武林大會5月9日將熱鬧登場，宮廟藝陣加緊排練，藝陣開館引圍觀。西港慶安宮表示，說到藝陣，高雄內門宋江陣遠近馳名，台南也有許多精彩特殊藝陣，因此今年首次舉辦武林大會，邀請時17間宮廟武陣共襄盛舉，精彩可期。

廟方表示，西港慶安宮創建1712年，由西港仔街、瓦厝內、南海埔、堀仔頭和茄苳腳等所謂「五角頭」共同管理，主祀天上聖母、城隍境主和中壇元帥。西港慶安宮的刈香遶境活動，俗稱「西港仔香」，起源於1784年八份姑媽宮香科繞境，1823年起由慶安宮接辦，香境含蓋96庄頭。

西港香保存了由庄頭自組陣頭傳統，有宋江陣、金獅陣，還有特別的白鶴陣、牛犁歌陣，2015年壬辰香科，廟方曾辦理過一次「金獅大會師」，活動吸引了4萬人參加，場外還有大批擠不進場觀眾。為推廣傳承藝陣文化，慶安宮今年擴大舉辦「武林大會」，邀17隊武陣切磋交流。

5月9日當天早上，17隊武陣近兩千人將集結於慶安宮廣場前接陣及參拜，然後繞境至西港國小操場，正式舉行武林大會。此次參加陣頭包括7隊金獅陣、9隊宋江陣、1隊白鶴陣，依門派不同，分為綠、紅、黃、藍腳巾組分組較勁。

除了淺綠腳斤七股寶安宮白鶴陣有單獨演出，團體表演方面，大會更安排6隊黃腳巾宋江陣同時上場，5隊紅腳巾的宋江陣及金獅陣合體演出，不僅場面將十分壯觀，各隊也將展示各種招式的武術表演，讓觀眾非常期待。

廟方也表示，許多宮廟武陣原本會互相支援，本次西港辛丑香科期間，鹿耳門天后宮也辦理台江迎神遶境，陣頭人員招募更顯困難，突顯出武陣的傳承與推廣的重要性。

廟方也將規畫網路直播，安排文史專家介紹西港香歷史緣由、陣頭文化，請武術教練解說陣法知識，讓無法到現場參觀的民眾，可以透過網路無時差觀西港香賞藝陣文化。

(中時 )