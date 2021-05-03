台中市市長盃足球錦標賽於崇倫國中進行國中學校及公開男子組決賽，由「崇倫國中」奪得學校男子組冠軍、「BEST虎」勇奪公開男子組金盃。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市市長盃足球錦標賽於崇倫國中進行國中學校及公開男子組決賽，由「崇倫國中」奪得學校男子組冠軍、「BEST虎」勇奪公開男子組金盃。市府運動局競技運動科長黃湘賓到場為選手頒獎，肯定各校推動基層足球，感謝台中市體育總會足球委員會與市府合作，提供近2000名台中足球選手及足球俱樂部選手多元足球運動平台。

今年台中市市長盃足球錦標賽分為國中、小及幼兒組，採五人制及八人制。國中學校及公開組於崇倫國中進行PU平地五人制足球賽，昨日成績出爐；國小學校及公開組於朝馬足球場進行草地八人制，賽事持續進行中。

為推廣迷你足球運動，今年特別增設幼兒組讓小小足球員體驗草地五人制，所有組別幾乎報名滿額，將從5月29日起，為期2週的假日於朝馬足球場展開。

台中市體育總會足球委員會表示，期待台中市五人制、八人制及十一人制足球持續發展。運動局表示，台中非常重視足球運動發展，除辦理足球賽事提供選手交流平台，目前也規劃台中足球園區。

因應新冠肺炎疫情發展，各項體育活動都將配合中央流行疫情指揮中心防疫規範，落實入場戴口罩及手部酒精消毒等防疫措施，保障選手及民眾健康。

(中時 )