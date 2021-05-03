中國官方加大對金融科技企業的管控力度之際，反壟斷監管機構也將擴大其高層陣容。華爾街日報引述知情人士透露，大陸國家市場監督管理總局反壟斷局即將新增第三位副局長董紅霞，她目前是負責審查併購交易的部門處長，也是反壟斷問題的專家。

報導稱，預計這項任命將在未來幾個月內生效。知情人士稱，這將是該反壟斷局首次同時擁有三位副局長，反映出該機構日益增長的影響力。知情人士表示，隨著該局在不斷擴大的反壟斷打擊中提升其影響力和投入資源，幾位中低級別的官員將加入該局的併購審查部門。

2020年年底以來，中國一直在加強對國內互聯網巨頭的管控。市場監管總局在4月稍早以反競爭行為為由，對阿里巴巴集團處以創紀錄的28億美元罰款。緊接著4月底，市場監管總局再對外賣巨頭美團展開一項調查。該機構還對幾十家平台公司處以數額較小的罰款，原因是這些公司過去進行的交易未尋求許可。

一些在境外避稅天堂註冊的中國科技公司過去正是透過方式開展併購，避開監管，壯大反壟斷局的主要目的之一就是瞄準此類公司。

(工商 )