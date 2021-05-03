據大陸公安部官網指出，大陸今年初展開以偵破拐賣兒童積案、尋找失蹤、被拐騙兒童為主要內容的「團圓行動」以來，今年初至今，大陸共偵破拐賣兒童積案43起，抓獲犯罪嫌疑人86名，找回歷年失蹤、被拐騙兒童700餘名。

據了解，大陸各地公安機關利用「打拐DNA系統」和兒童失蹤資訊緊急發布平台「團圓系統」，成功偵破了一批拐賣兒童案件、緝捕了一批拐賣兒童犯罪嫌疑人和找回了一批失蹤、被拐騙的兒童。其中，安徽、福建、廣東、四川、貴州等地公安機關成功幫助一批失散家庭實現團圓；吉林、上海、重慶、湖南、陝西等地公安機關找回多名失散30年以上的兒童；遼寧公安機關成功偵破朝陽「2·5」系列拐賣兒童積案，找回9名被拐20多年的兒童；寧夏公安機關成功偵破中衛市「10·9」拐賣兒童積案，找回1名被拐11年的兒童。大陸各地公安機關組織認親活動120餘場，透過多種形式進行廣泛宣傳，震懾違法犯罪分子。

(中時 )