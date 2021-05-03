三軍總醫院院長王智弘、國防醫學院院長查岱龍與財團法人生物技術開發中心(簡稱生技中心)執行長吳忠勳共同簽署合作意向書，三方將整合既有的研發能量，鎖定細胞治療成果運用於臨床上，期望在研發初期便與第一線的臨床醫師密切交流，擬定研發的策略，以臨床未滿足之需求(Unmet medical needs)為目標，促成三方建立實質、互補的長期合作模式，此番合作積極挑戰全球正熱門的細胞治療領域，顯示台灣學研醫的企圖心。

生技中心在經濟部技術處科專計畫長期支持下，已累積厚實的新藥研發能量，除提供產業技術加值服務，亦促成多項新藥研發成果技轉授權給產業界，近二年更積極投入細胞治療領域技術開發，以因應全球在人口老化、慢性疾病、癌症等高齡化趨勢下，所帶出持續增加的臨床治療需求。數據顯示近年來再生醫學、細胞治療的研發投入與需求不斷攀升，估計2050年全球再生醫療、細胞治療產值將突破3,800億美元，經濟部技術處將持續扶植法人深耕產業技術，以協助台灣生技業者切入有臨床需求與市場前景的產業。

生技中心配合經濟部技術處的產業發展策略，近年來積極朝next-next generation推動創新，並聚焦unmet need項目投入研發，透過與各大醫學中心、學研機構或廠商進行合作開發，很重要的是導入臨床醫師的能量，讓醫師從醫療產品的終端使用者轉變成生技醫療產品開發的參與者和推動者，也就是醫療產品或服務在研發初期就導入臨床醫師的意見和治療需求，增加產品開發的成功率，以能快速進入臨床取得驗證並搶得市場先機。

本次由生技中心攜手三總與國防醫之合作項目，乃運用經濟部技術處支持生技中心投入之低免疫原性iPS細胞治療研究成果，是一種採用異體細胞進行移植的治療技術平台。此次率先開展的合作標的係針對巴金森氏症與聽力損傷等退化性疾病，係以三總與國防醫對於巴金森氏症與聽力損傷累積多年的臨床研究成果，搭配生技中心在臨床前新藥開發的能力，共同專注於以iPS為治療方案的新一代再生醫療產品。

巴金森氏症是一個好發於高齡人口的腦部退化性疾病，主要起因於中腦內的多巴胺神經細胞退化及死亡，目前雖然有多種藥物上市，但仍無法治癒或有效延緩病程。三軍總醫院擁有利用胚胎移植治療巴金森氏症的經驗，配合國防醫學院建立的巴金森氏症動物模式與多巴胺功能影像技術，其讓功效驗證能更快速且更貼近臨床療效的評估，搭配生技中心所開發的低免疫原性iPS細胞與多巴胺神經分化技術，可望讓巴金森氏症的細胞治療產品及早問世。

根據世界衛生組織統計，全球約有5%的人口聽力損失，60歲以上的人口中，有高達25%具聽力損傷的問題，而內政部統計顯示，全國近120萬身心障礙者中，有12萬人為聽力障礙者，以全球已走向高齡化時代，針對聽力損傷找出有效的治療方法是有迫切的需求。三軍總醫院設有國家級細胞治療與細胞製程中心，並長期投入聽力損傷相關治療方案的研究，搭配生技中心細胞治療技術平台之開發，先以動物模型進行驗證，再導入聽力損傷的細胞治療策略於臨床上的應用研究，希望早日造福聽損的病患。

此次，生技中心攜手三軍總醫院與國防醫學院，期望透過三方各自領域的專長結合，帶動台灣細胞治療的發展，提供病患更好的醫療選擇，也為台灣細胞治療研發、製造與臨床應用走出一條完整的產業鏈。

(時報資訊)