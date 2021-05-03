林俊傑重新演繹〈輸了你贏了世界又如何〉令人驚豔。（資料照／JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）2017年在浙江衛視《夢想的聲音》中，完美地重新演繹〈輸了你贏了世界又如何〉，他細膩且充滿張力的音色，像一波一波浪潮湧向耳邊，尤其副歌更讓所有觀眾驚艷，最後一段高音的部份驚現「炸裂式喉音」，讓同為節目導師的羽泉當時直呼：「聽到你唱，此生有幸！」JJ這段Live演出，事後分享於浙江衛視YouTube官方頻道，吸引大批樂迷欣賞，該影片累積觀看次數速度驚人，今凌晨突破1億次，成為YouTube華語LIVE首支破億影片。

JJ身為《夢想的聲音》元老，改編無數經典之作大受歡迎，其中以〈輸了你贏了世界又如何〉後續發酵最為驚人；JJ的工作室「JFJ Productions」稍早分享喜訊，表示：「人因夢想而偉大，每一首歌曲、每一次的Live舞台，都希望予以不同的聲音，嘗試創新音樂風格，突破既定的框架局限，謝謝大家一路支持，用音樂點亮追夢之路。」

(中時 )