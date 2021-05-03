屏東縣政府教育處以少子化浪潮為由，一紙公文要求位處屏東市的唐榮國小逐年縮減班級數至6班，消息一出引來師生熱議，主演電影《聽見歌再唱》的女主角Ella陳嘉樺更前來留言，「我在心裡會為你們祈禱」，為全校加油打氣。

近期上映的電影《聽見歌再唱》是以布農族八部合音精神，虛構一間因少子化面臨癈校危機的山區小學，為了發展教學特色拯救學校前途。

唐榮國小陳姓家長指出，日前學校帶了2班畢業班去看電影，孩子們很開心，但家長卻是越看越沉重，因學校正面臨減班危機，她強調，別人減班是因為少子化招生不足造成，唐榮國小是一所招生正成長學校，卻突然一紙公文要求只能招生一個班級。

陳姓家長無奈地說，努力、沒用，認真、沒用，若廢校是死刑，減班無疑是判了無期徒刑，1個年級1個班，感覺像是走向電影的情節，叫我們情何以堪！

貼文一出引來外界熱議，藝人Ella更留言指出，「老師們，辛苦了，加油，只希望一切都有妥善處理方式，謝謝你們為孩子們的付出與堅持，我在心裡會為你們祈禱」。

對此，屏縣府教育處副處長楊英雪表示，在評估全縣學校學生人數、校舍空間、社區居民人口數及校地現有面積計算標準總量後，決定辦理班級學生數總量管制措施，預計110學年度共有39校控管招生數，唐榮國小是其中1所，就是避免造成各校招生不均衡及教育資源不公現象。

楊英雪說，以唐榮國小為例，自110學年度起至115學年度，設籍基本學區學生數逐年遞減，加上全縣少子女化現象逐年加深，考量學生數、學校最適規模、發展學校特色及學校資源運用，才會施行總量管制該校新生班級數為1班，逐年調降。

(中時 )