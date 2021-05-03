為推動「小鎮漫遊」，交通部觀光局2019年遴選40個特色小鎮，2020年遴選30個經典／山城小鎮，今年再遴選出30個經典／自行車小鎮，邀請大家領略小鎮之美。

交通部觀光局長張錫聰表示，「小鎮漫遊年」今年完成百大經典小鎮最後一塊拼圖，整合小鎮觀光資源，打造「百大經典小鎮護照」並辦理電子集章活動，集章點遍布各小鎮景點、借問站與特色店家，特約店家提供集章活動專屬優惠，民眾體驗小鎮好玩、好吃，還能參加抽獎，最高現金5萬元；今年更加碼小鎮人氣榜，鼓勵大家多次造訪小鎮。

「百大經典小鎮護照」5月5日發行，全台各旅遊服務中心及交通部觀光局所屬國家風景區管理處皆可免費索取；小鎮活動網站也提供電子檔下載。

備受好評的電子集章活動5月5日至11月5日登場，只要至小鎮掃描集滿5個不同小鎮章，就有機會獲得Air pods、優質旅宿住宿券等；集滿任30個小鎮章，還有機會抽中萬元旅行單車、5萬元現金等；小鎮高手榜將公布遊客造訪小鎮次數，前30名有機會抽中LINE POINTS。

觀光局將於5月5日台灣自行車日在八里辦理「踩動台灣，多元暢遊」活動，結合「百大經典小鎮護照」設置「與喔熊騎環島」展攤活動與喔熊玩遊戲，也評選30條自行車多元化遊程，可上網站查詢（https：／／reurl.cc／1gaW29）。民眾除了可拿到百大經典小鎮護照，還可和喔熊粉絲參與互動小遊戲，有機會獲得喔熊限量好禮，也有「騎遇美景follow me」自行車美照打卡投稿活動。

(旺報 )