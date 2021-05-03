北京銀保監局4月28日批准郵儲銀行信用卡中心開業。至此大陸6大國有銀行均已設立信用卡中心。但信用卡市場已經告別高速增長，進入存量競爭階段，包含使用者增長紅利消失、規模擴張通路不再適用，都從年報中揭露出當前大陸上市銀行信用卡業務的現狀，2020年多家銀行累計發卡數量出現放緩，更有銀行新增發卡量出現腰斬。

多位銀行信用卡從業人士透露，從去年甚至前年開始，銀行信用卡業務就不是靠規模去擴張，坦言當下大陸銀行業的信用卡展業普遍遭遇獲客難、技術難等問題。

根據《北京商報》引述一位股份制銀行信用卡人士回憶說，2015至2018年是信用卡一個非常明顯的規模擴張期，各家銀行發卡都很猛，但是也埋下了一些隱患。從2019年開始，銀行就意識到這個問題，加上P2P爆雷加速風險向信用卡傳導，共債人群增多，監管趨嚴，種種因素綜合之下，都指向規模擴張要收縮。

從年報資料來看，隨著信用卡市場相對飽和度越來越高，累計發卡量和新增發卡量增速正逐漸下滑。在具體發卡量方面，工商銀行仍位居首位，截至2020年底，累計發卡量達到1.6億張，較2019年底小幅上升；年增率0.62％，但在2019年，該行信用卡累計發卡量為1.59億張、年增率達到5.29％。

(旺報 )