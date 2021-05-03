華新科（2492）董事會決議公積配息6元，配發率約43％，以今日收盤價計算，隱含現金殖利率約2.63％，此外，華新科決議買回400張庫藏股，買回股份將轉讓給員工，若全數買回，華新科今年已買回1,000張庫藏股。

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